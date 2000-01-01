21.08 10:28 MIGnews.com

Так выглядит эсминец McCain после столкновения с танкером

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В сеть выложено видео, на котором видны повреждения, полученные эсминцем John S. McCain в результате столкновения с танкером в Малаккском проливе.Сингапурская береговая охрана, ВМС Малайзии и 7-й флот США продолжают поиски 10 американских моряков, пропавших без вести в результате столкновения.По сообщениям администрации портов Сингапура, на танкере, столкнувшимся с эсминцем никто не пострадал.