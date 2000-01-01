21.08 10:43 MIGnews.com

Лондонскую часовую башню "Биг-Бен" ожидает реставрация

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Лондонский Биг-Бен прозвонит в последний раз перед реставрацией. В понедельник, 21 числа, часовая башня проработает до 14.00 по московскому времени, а затем 13-тонный колокол демонтируют в целях реставрации. Саму башню также закроют строительными лесами.Как пишет РИА Новости, власти Великобритании пригласили всех лондонцев и гостей города прийти в понедельник на парламентскую площадь, чтобы услышать финальный бой Биг-Бена перед его закрытием.Отмечается, что по особым случаям бой раздаваться все же будет.Изначально название "Биг-Бен" относилось к 13-тонному колоколу, который является самым большим из колоколов на башне. Однако туристы привыкли называть так часовую башню Вестминстерского дворца.