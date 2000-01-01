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Исламизм в детских садах Бельгии 21.08 10:57   MIGnews.com

Исламизм в детских садах Бельгии

Воспитатели одного из детских садов Бельгии, обеспокоены исламистской радикализацией своих подопечных, пишет в понедельник газета Het Laatste Nieuws со ссылкой на внутренний школьный отчет.

В документе говорится, что педагоги взволнованы цитированием маленькими детьми Корана в свободное от организованных занятий время, непосещение детского сада по пятницам по религиозным причинам и отказом подавать руку при приветствии.

Помимо этого, дети из мусульманских семей угрожают смертью "неверным", называют "свиньями" других детей и показывают им жесты, имитирующие перерезание горла.

По данным издания, подобными ситуациями в Бельгийском регионе Фландрии призвана заниматься организация Netwerk Islamexperten, которая должна предлагать детским и учебным заведениям средства борьбы с радикализацией детей.
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