21.08 11:17 MIGnews.com

Советник внутренних дел Каталонии: мы знаем кто убийца

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Советник внутренних дел Каталонии Хоаким Форн подтвердил, что за рулем фургона, совершившего наезд на пешеходов в центре Барселоны, находился марроканец Юнес Абуякуб.Подозреваемый находится в розыске, его местонахождение не установлено, сказал Форн в эфире радиостанции "Каталунья".Как известно было ранее, испанская полиция ищет 17-летнего Мусу Укабира, предположительно, находившегося за рулем фургона во время теракта в Барселоне. Но пятницу вечером стало известно, что он был убит в ходе перестрелки с правоохранительными органами в Камбрильсе вместе с другими четырьмя подозреваемыми в причастности к нападению.Вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате чего, 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения.Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский.Террористы на автофургоне пытались прорваться к пешеходной улице Камбрильса, однако после перестрелки с полицией автомобиль перевернулся. Полицейским удалось ликвидировать четырех нападавших, еще один был ранен и арестован. Позднее он скончался.В настоящее время под стражей находятся четверо предполагаемых террористов.