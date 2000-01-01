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Audi барселонских террористов видели в Париже | Фото: Thinkstock21.08 11:41   MIGnews.com

Audi барселонских террористов видели в Париже

Газета Le Parisien сообщает, что Audi террористов, атаковавших в Камбрильс, был замечен в Париже за неделю до террористических атак в Каталонии.

Le Parisien, без ссылок на источники, пишет, что машину “сняли на камеру в парижском регионе”.

Газета сообщает, что французская полиция не установила оперативных связей между испанской террористической ячейкой, и что автомобиль мог просто проезжать транзитом через территорию страны.

Французская прокуратура отказалась комментировать данную информацию.

Audi принадлежал Мухаммеду Аалла. Он был арестован сразу после атаки в Камбрильс. Один его брат убит полицией в Камбрильс, второй объявлен в розыск.
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