21.08 11:41 MIGnews.com

Audi барселонских террористов видели в Париже

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Газета Le Parisien сообщает, что Audi террористов, атаковавших в Камбрильс, был замечен в Париже за неделю до террористических атак в Каталонии.Le Parisien, без ссылок на источники, пишет, что машину “сняли на камеру в парижском регионе”.Газета сообщает, что французская полиция не установила оперативных связей между испанской террористической ячейкой, и что автомобиль мог просто проезжать транзитом через территорию страны.Французская прокуратура отказалась комментировать данную информацию.Audi принадлежал Мухаммеду Аалла. Он был арестован сразу после атаки в Камбрильс. Один его брат убит полицией в Камбрильс, второй объявлен в розыск.