21.08 13:01 MIGnews.com
В Марселе машина врезалась в две автобусные остановки
В центре Марселя автомобиль врезался в две автобусные остановки. В результате происшествия, одна женщина убита, несколько человек получили ранения.
Водитель задержан полицией в районе Старого порта.
Как сообщает агентство Франс-пресс, водитель автомобиля сначала наехал на одну остановку, в результате чего погиб прохожий. После чего тот же самый водитель совершил наезд на другую остановку.
По данным издания La Provence, столкновение произошло в районе Старого порта. Как сообщает издание Le Figaro,ДТП устроил 35-летний мужчина. Остальная информация еще не известна.
По данным телеканала LCI, водитель намеренно совершил наезд на остановки. Ранее этот человек уже попадал в поле зрения полиции, сообщил источник LCI.
Ранее в другом районе города автомобиль врезался в автобусную остановку. Полиция просит жителей не появляться в районе старого порта.
Полиция Марселя объявила в своем твитере о проводящейся в районе Старого порта операции, не сообщая никаких подробностей.
Детали инцидента пока неясны, но сторонники ISIS в сетях уже празднуют очередной “подвиг” джихадистов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии