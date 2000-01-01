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В Марселе машина врезались в две автобусные остановки 21.08 13:01   MIGnews.com

В Марселе машина врезалась в две автобусные остановки

В центре Марселя автомобиль врезался в две автобусные остановки. В результате происшествия, одна женщина убита, несколько человек получили ранения.

Водитель задержан полицией в районе Старого порта.

Как сообщает агентство Франс-пресс, водитель автомобиля сначала наехал на одну остановку, в результате чего погиб прохожий. После чего тот же самый водитель совершил наезд на другую остановку.

По данным издания La Provence, столкновение произошло в районе Старого порта. Как сообщает издание Le Figaro,ДТП устроил 35-летний мужчина. Остальная информация еще не известна.

По данным телеканала LCI, водитель намеренно совершил наезд на остановки. Ранее этот человек уже попадал в поле зрения полиции, сообщил источник LCI.

Ранее в другом районе города автомобиль врезался в автобусную остановку. Полиция просит жителей не появляться в районе старого порта.

Полиция Марселя объявила в своем твитере о проводящейся в районе Старого порта операции, не сообщая никаких подробностей.




Детали инцидента пока неясны, но сторонники ISIS в сетях уже празднуют очередной “подвиг” джихадистов.
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