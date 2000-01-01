21.08 13:01 MIGnews.com

В Марселе машина врезалась в две автобусные остановки

#Marseille opération de police en cours, @PoliceNat13, évitez le secteur Vieux-Port boulevard Charles Livon. — Police nationale 13 (@PoliceNat13) 21 августа 2017 г.

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В центре Марселя автомобиль врезался в две автобусные остановки. В результате происшествия, одна женщина убита, несколько человек получили ранения.Водитель задержан полицией в районе Старого порта.Как сообщает агентство Франс-пресс, водитель автомобиля сначала наехал на одну остановку, в результате чего погиб прохожий. После чего тот же самый водитель совершил наезд на другую остановку.По данным издания La Provence, столкновение произошло в районе Старого порта. Как сообщает издание Le Figaro,ДТП устроил 35-летний мужчина. Остальная информация еще не известна.По данным телеканала LCI, водитель намеренно совершил наезд на остановки. Ранее этот человек уже попадал в поле зрения полиции, сообщил источник LCI.Ранее в другом районе города автомобиль врезался в автобусную остановку. Полиция просит жителей не появляться в районе старого порта.Полиция Марселя объявила в своем твитере о проводящейся в районе Старого порта операции, не сообщая никаких подробностей.Детали инцидента пока неясны, но сторонники ISIS в сетях уже празднуют очередной “подвиг” джихадистов.