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Марсельский убийца страдал от психического расстройства 21.08 13:27   MIGnews.com

Марсельский убийца страдал от психического расстройства

По сообщению телеканала BFMTV, автомобиль Renault Espace, врезавшийся в две автобусные остановки в Марселе ранее был угнан.




35-летний водитель автомобиля известен полиции “по мелким правонарушениям”.

Водитель арестован. Канал сообщает, что водитель “страдает от психического расстройства”.

Водитель врезался в остановку автобуса в Старом Порту Марселя. На остановке стояла 40-летняя женщина. Она была убита на месте.
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