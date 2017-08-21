21.08 13:27 MIGnews.com

Марсельский убийца страдал от психического расстройства

🆘‼️👮🔥 #France: attack in #Marseille. Car crashes into two different bus stops and kills one and injuring several people. Driver arrested! pic.twitter.com/7IA5IC7uSE — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) August 21, 2017

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По сообщению телеканала BFMTV, автомобиль Renault Espace, врезавшийся в две автобусные остановки в Марселе ранее был угнан.35-летний водитель автомобиля известен полиции “по мелким правонарушениям”.Водитель арестован. Канал сообщает, что водитель “страдает от психического расстройства”.Водитель врезался в остановку автобуса в Старом Порту Марселя. На остановке стояла 40-летняя женщина. Она была убита на месте.