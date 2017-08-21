21.08 13:27 MIGnews.com
Марсельский убийца страдал от психического расстройства
По сообщению телеканала BFMTV, автомобиль Renault Espace, врезавшийся в две автобусные остановки в Марселе ранее был угнан.
35-летний водитель автомобиля известен полиции “по мелким правонарушениям”.
Водитель арестован. Канал сообщает, что водитель “страдает от психического расстройства”.
Водитель врезался в остановку автобуса в Старом Порту Марселя. На остановке стояла 40-летняя женщина. Она была убита на месте.
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