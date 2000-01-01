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Пожар остановил паломничество в Саудовской Аравии 21.08 13:51   MIGnews.com

Пожар остановил паломничество в Саудовской Аравии

Более 600 паломников, приехавших для совершения хаджа в Саудовскую Аравию, эвакуированы из-за пожара в одной из гостиниц Мекки.

Как передает ТАСС, возгорание произошло вечером 20 августа на восьмом этаже здания отеля. Очаг пламени был в наружной системе кондиционирования.

Прибывшие на место происшествия пожарные и полицейские вывели всех постояльцев, большинство из которых составили паломники из Турции и Йемена, и сотрудников гостиницы на улицу, после чего пожар был потушен. Из эвакуированных никто не пострадал.

Клиентам гостиницы разрешили вернуться в свои номера.

23 августа по исламскому лунному календарю начинается месяц зуль-хидджа, и сотни тысяч верующих со всего мира отправятся в Мекку и Медину. Основные обряды хаджа начнутся 30 августа. Ежегодно в нем принимают участие до двух миллионов мусульман со всего мира.
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