21.08 15:10 MIGnews.com

Появилось видео уничтожения колонны террористов ИГ

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Телеканал RT опубликовал кадры, снятые с беспилотников в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Где российская авиация сорвала выдвижение к городу колонны техники боевиков-исламистов.Как сообщалось ранее 21 августа, в результате удара российских самолетов были уничтожены около 200 боевиков, более 20 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, бронетехника (включая танки) и большегрузные автомобили с боеприпасами.Колонна боевиков прорывалась к Дейр-эз-Зору, который сейчас пытается деблокировать сирийская армия.