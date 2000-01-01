Мать террориста: Я хочу, чтобы он остановился и вернулся
Мать 22-летнего исполнителя теракта в Барселоне Юнеса Абу Якуба призвала своего сына сдаться полиции.
«Я хочу, чтобы он остановился и вернулся. Я не ответственна за всё это, я хочу, чтобы он сам пришёл в полицию и сел в тюрьму или даже умер, чем продолжил бы убивать других людей», — рассказала Ханну Ганими в эфире BFM TV.
Ранее полиция Каталонии установила личность водителя автофургона, совершившего наезд на пешеходов в центре Барселоны. Злоумышленником является 22-летний Юнес Абу Якуб.
Напомним, вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате чего, 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения.