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Мать террориста: Я хочу, чтобы он остановился и вернулся 21.08 14:56   MIGnews.com

Мать террориста: Я хочу, чтобы он остановился и вернулся

Мать 22-летнего исполнителя теракта в Барселоне Юнеса Абу Якуба призвала своего сына сдаться полиции.

«Я хочу, чтобы он остановился и вернулся. Я не ответственна за всё это, я хочу, чтобы он сам пришёл в полицию и сел в тюрьму или даже умер, чем продолжил бы убивать других людей», — рассказала Ханну Ганими в эфире BFM TV.



Ранее полиция Каталонии установила личность водителя автофургона, совершившего наезд на пешеходов в центре Барселоны. Злоумышленником является 22-летний Юнес Абу Якуб.

Напомним, вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате чего, 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения.
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