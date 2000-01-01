21.08 14:56 MIGnews.com

Мать террориста: Я хочу, чтобы он остановился и вернулся

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Мать 22-летнего исполнителя теракта в Барселоне Юнеса Абу Якуба призвала своего сына сдаться полиции.«Я хочу, чтобы он остановился и вернулся. Я не ответственна за всё это, я хочу, чтобы он сам пришёл в полицию и сел в тюрьму или даже умер, чем продолжил бы убивать других людей», — рассказала Ханну Ганими в эфире BFM TV.Ранее полиция Каталонии установила личность водителя автофургона, совершившего наезд на пешеходов в центре Барселоны. Злоумышленником является 22-летний Юнес Абу Якуб.Напомним, вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате чего, 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения.