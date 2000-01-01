21.08 16:01 MIGnews.com

Юнес Абу Якуб после наезда убил мужчину и украл его авто

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Как известно, 22-летний Юнес Абу Якуб, совершивший наезд на толпу туристов в центре Барселоны, убежал с места преступления. После теракта на улице Ла Рамбла он напал с ножом на мужчину в автомобиле, который в тот момент парковался.Террорист убил водителя и угнал его машину. Об этом заявили представители полиции Каталонии.На данный момент Юнес Абу Якуб находится в розыске. Фотография террориста была опубликована в понедельник, 21 августа.Кроме того, в полиции уверены, что подозреваемый также совершил наезд на полицейский патруль. После этого он оставил украденный автомобиль с мертвым водителем и убежал.Напомним, что жертвами теракта в Барселоне стали 13 человек. Также правоохранители сообщили, что в отдельном нападении террористов была убита еще одна женщина. Очередная жертва была убита в Камбрильсе спустя несколько часов после атаки на Ла Рамбле.Теперь в полиции считают, что в общей сложности число погибших составляет 15 человек, включая водителя, которого убил Юнес Абу Якуб.