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YouTube 21.08 16:01   MIGnews.com

Юнес Абу Якуб после наезда убил мужчину и украл его авто

Как известно, 22-летний Юнес Абу Якуб, совершивший наезд на толпу туристов в центре Барселоны, убежал с места преступления. После теракта на улице Ла Рамбла он напал с ножом на мужчину в автомобиле, который в тот момент парковался.

Террорист убил водителя и угнал его машину. Об этом заявили представители полиции Каталонии.

На данный момент Юнес Абу Якуб находится в розыске. Фотография террориста была опубликована в понедельник, 21 августа.

Кроме того, в полиции уверены, что подозреваемый также совершил наезд на полицейский патруль. После этого он оставил украденный автомобиль с мертвым водителем и убежал.

Напомним, что жертвами теракта в Барселоне стали 13 человек. Также правоохранители сообщили, что в отдельном нападении террористов была убита еще одна женщина. Очередная жертва была убита в Камбрильсе спустя несколько часов после атаки на Ла Рамбле.

Теперь в полиции считают, что в общей сложности число погибших составляет 15 человек, включая водителя, которого убил Юнес Абу Якуб.
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