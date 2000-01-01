Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







YouTube 21.08 16:30   MIGnews.com

ВКС РФ уничтожили 200 боевиков ISIS, в результате авиаудара

Более 200 террористов организации "Исламское Государство" (ISIS), были уничтожены в результате воздушного удара. Об этом сообщили официальные представители в Министерстве обороны РФ в понедельник, 21 августа.

Российские СМИ сообщают, со ссылкой на заявление ведомства, что сегодня военные самолеты РФ нанесли воздушный удар по колонне террористов, направлявшуюся в район города Дейр-эз-Зор.

"Авиация ВКС РФ уничтожила очередную крупную колонну боевиков ISIS, направлявшуюся в район города Дейр-эз-Зор, где международные террористы пытаются перегруппироваться и оборудовать свой последний плацдарм в Сирии. Бомбардировочной и армейской авиацией ВКС России уничтожено более 20 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, а также бронетехника, включая танки. Также уничтожено более 200 боевиков и большегрузные автомобили с боеприпасами", - говорится в заявлении министерства обороны России.

Однако в заявлении не указано когда именно был нанесен удар по боевикам "Исламского Государства" в Сирии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:42
Убит главный подозреваемый в теракте в Барселоне
18:29
Аббас: попытки восстановить отношения с Израилем провалились
17:50
Видео: колокол Биг-Бен прозвучал в последний раз
17:31
Число жертв терактов в Испании возросло до 15
16:56
Израиль: зарплаты учителей за последние годы сильно выросли
16:01
Юнес Абу Якуб после наезда убил мужчину и украл его авто
15:16
Рейд ЦАХАЛа в Джалазон
15:10
Появилось видео уничтожения колонны террористов ИГ
15:03
В результате авиадара по сирийской Ракке, погибли 27 человек
14:56
Мать террориста: Я хочу, чтобы он остановился и вернулся
14:23
Сирены ракетной тревоги на границе с Газой
13:51
Пожар остановил паломничество в Саудовской Аравии
13:27
Марсельский убийца страдал от психического расстройства
13:09
Захава Гальон просит Аббаса пощадить Газу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus