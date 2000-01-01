21.08 16:30 MIGnews.com

ВКС РФ уничтожили 200 боевиков ISIS, в результате авиаудара

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Более 200 террористов организации "Исламское Государство" (ISIS), были уничтожены в результате воздушного удара. Об этом сообщили официальные представители в Министерстве обороны РФ в понедельник, 21 августа.Российские СМИ сообщают, со ссылкой на заявление ведомства, что сегодня военные самолеты РФ нанесли воздушный удар по колонне террористов, направлявшуюся в район города Дейр-эз-Зор."Авиация ВКС РФ уничтожила очередную крупную колонну боевиков ISIS, направлявшуюся в район города Дейр-эз-Зор, где международные террористы пытаются перегруппироваться и оборудовать свой последний плацдарм в Сирии. Бомбардировочной и армейской авиацией ВКС России уничтожено более 20 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, а также бронетехника, включая танки. Также уничтожено более 200 боевиков и большегрузные автомобили с боеприпасами", - говорится в заявлении министерства обороны России.Однако в заявлении не указано когда именно был нанесен удар по боевикам "Исламского Государства" в Сирии.