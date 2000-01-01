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EL PAIS21.08 17:31   MIGnews.com

Число жертв терактов в Испании возросло до 15

Жертвами нападений в Барселоне на прошлой неделе стали 15 человек. Об этом заявили в полиции Каталонии в понедельник, 21 августа.

Выходец из Марокко Юнес Абуякуб, совершивший наезд на толпу туристов в центре Барселоны был объявлен в розыск во всех европейских странах.

Поиски водителя фургона, протаранившего людей на пешеходном бульваре Рамбла в центре Барселоны в четверг, распространились за пределы Испании на другие европейские страны.

Подозреваемый - 22-летний марокканец - предположительно мог уехать из Испании во Францию.

"Этот человек разыскивается не только в Каталонии, но во всех европейских странах, это совместные усилия европейской полиции", - заявил представитель местных властей Йоахим Форн.

Новые записи камер наружного наблюдения показывают, как Юнес Абуякуб убегает с места теракта.

Снимки были опубликованы в испанской газете El Pais. На трех фотографиях видно, как мужчина в темных очках идет через рынок Бокерия в сторону от бульвара Рамбла.

Напомним, что 13 человек погибли и около 130 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны в четверг, 17 августа.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское Государство", известная как ISIS.
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