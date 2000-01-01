21.08 17:31 MIGnews.com
Число жертв терактов в Испании возросло до 15
Жертвами нападений в Барселоне на прошлой неделе стали 15 человек. Об этом заявили в полиции Каталонии в понедельник, 21 августа.
Выходец из Марокко Юнес Абуякуб, совершивший наезд на толпу туристов в центре Барселоны был объявлен в розыск во всех европейских странах.
Поиски водителя фургона, протаранившего людей на пешеходном бульваре Рамбла в центре Барселоны в четверг, распространились за пределы Испании на другие европейские страны.
Подозреваемый - 22-летний марокканец - предположительно мог уехать из Испании во Францию.
"Этот человек разыскивается не только в Каталонии, но во всех европейских странах, это совместные усилия европейской полиции", - заявил представитель местных властей Йоахим Форн.
Новые записи камер наружного наблюдения показывают, как Юнес Абуякуб убегает с места теракта.
Снимки были опубликованы в испанской газете El Pais. На трех фотографиях видно, как мужчина в темных очках идет через рынок Бокерия в сторону от бульвара Рамбла.
Напомним, что 13 человек погибли и около 130 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны в четверг, 17 августа.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское Государство", известная как ISIS.
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