21.08 17:31 MIGnews.com

Число жертв терактов в Испании возросло до 15

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Жертвами нападений в Барселоне на прошлой неделе стали 15 человек. Об этом заявили в полиции Каталонии в понедельник, 21 августа.Выходец из Марокко Юнес Абуякуб, совершивший наезд на толпу туристов в центре Барселоны был объявлен в розыск во всех европейских странах.Поиски водителя фургона, протаранившего людей на пешеходном бульваре Рамбла в центре Барселоны в четверг, распространились за пределы Испании на другие европейские страны.Подозреваемый - 22-летний марокканец - предположительно мог уехать из Испании во Францию."Этот человек разыскивается не только в Каталонии, но во всех европейских странах, это совместные усилия европейской полиции", - заявил представитель местных властей Йоахим Форн.Новые записи камер наружного наблюдения показывают, как Юнес Абуякуб убегает с места теракта.Снимки были опубликованы в испанской газете El Pais. На трех фотографиях видно, как мужчина в темных очках идет через рынок Бокерия в сторону от бульвара Рамбла.Напомним, что 13 человек погибли и около 130 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны в четверг, 17 августа.Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское Государство", известная как ISIS.