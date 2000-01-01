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YouTube 21.08 18:42   MIGnews.com

Убит главный подозреваемый в теракте в Барселоне

Главный подозреваемый в теракте в Барселоне был убит полицией в понедельник, 21 августа.

В городе Субиратс, расположенном примерно в 50 километрах от Барселоны, полицейские застрелили мужчину, на котором был надет "пояс шахида". По сообщениям испанских СМИ, убитым является главный подозреваемый по делу о теракте – 22-летний Юнес Абуяакуб.

Как сообщалось ранее, за рулем микроавтобуса, совершившего наезд на толпу людей в центре Барселоны, находился выходец из Марокко Юнес Абуяакуб. Жертвами теракта стали 15 человек и более 130 получили ранения.

Официально личность убитого в Субиратсе не подтверждена.
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