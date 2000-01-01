21.08 18:42 MIGnews.com

Убит главный подозреваемый в теракте в Барселоне

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Главный подозреваемый в теракте в Барселоне был убит полицией в понедельник, 21 августа.В городе Субиратс, расположенном примерно в 50 километрах от Барселоны, полицейские застрелили мужчину, на котором был надет "пояс шахида". По сообщениям испанских СМИ, убитым является главный подозреваемый по делу о теракте – 22-летний Юнес Абуяакуб.Как сообщалось ранее, за рулем микроавтобуса, совершившего наезд на толпу людей в центре Барселоны, находился выходец из Марокко Юнес Абуяакуб. Жертвами теракта стали 15 человек и более 130 получили ранения.Официально личность убитого в Субиратсе не подтверждена.