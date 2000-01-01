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Полиция ликвидировала исполнителя теракта в Барселоне 21.08 20:50   MIGnews.com

Полиция ликвидировала исполнителя теракта в Барселоне

Полиция Каталонии подтвердила информацию о том, что человек, ликвидированный в населенном пункте Субиратс, — Юнес Абуякуб.

Выходец из Марокко являлся главным подозреваемым в осуществлении теракта в Барселоне.

Об этом правоохранительные органы сообщили на своей официальной странице в Twitter в понедельник, 21 августа.

Отмечается, что террориста обнаружили в ходе спецоперации в рамках расследования нападений в Барселоне и Камбрильсе.

Ранее сообщалось, что на Абуякубе был надет пояс смертника, однако испанские СМИ отмечают, что он оказался муляжом.
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