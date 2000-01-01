21.08 20:50 MIGnews.com

Полиция ликвидировала исполнителя теракта в Барселоне

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Полиция Каталонии подтвердила информацию о том, что человек, ликвидированный в населенном пункте Субиратс, — Юнес Абуякуб.Выходец из Марокко являлся главным подозреваемым в осуществлении теракта в Барселоне.Об этом правоохранительные органы сообщили на своей официальной странице в Twitter в понедельник, 21 августа.Отмечается, что террориста обнаружили в ходе спецоперации в рамках расследования нападений в Барселоне и Камбрильсе.Ранее сообщалось, что на Абуякубе был надет пояс смертника, однако испанские СМИ отмечают, что он оказался муляжом.