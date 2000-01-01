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22.08 07:15   MIGnews.com

Выследить террориста из Барселоны помогла бдительная женщина

Исполнитель теракта в Барселоне Юнес Абуякуб был выслежен и ликвидирован полицией благодаря бдительности жительницы Субиратса, пишет газета Pais.

В понедельник, 21 августа местная жительница встретила подозреваемого в районе каталонского городка Субиратс. Не отвечая на ее вопросы, Абуякуб бежал в ближайшие виноградники, а женщина вызвала правоохранителей.

По версии полиции, Абуякуб находился за рулем фургона, который 17 августа врезался в толпу пешеходов в центре Барселоны. После нападения он пешком скрылся с места происшествия. Затем он угнал автомобиль, убил его водителя и совершил наезд на полицейский наряд.

Прибывшие патрульные ликвидировали террориста, пытавшимся угрожать им "поясом смертника", который оказался муляжом.

По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек, передает РИА Новости.
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