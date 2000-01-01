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Американский эсминец врезался в танкер, 10 пропали без вести 21.08 06:56   MIGnews.com

Американский эсминец врезался в танкер, 10 пропали без вести

Американский эсминец USS John S. McCain столкнулся с танкером Alnic MC в Малаккском проливе.

Водоизмещение американского эсминца - 9 000 тонн, танкера - 30 000 тонн.

Американцы ничего не сообщают о состоянии танкера и его команды.

В результате столкновения 10 американских моряков числятся пропавшими без вести. Еще пять моряков получили ранения.

Эсминец, входящий в состав 7-го флота США, шел в Сингапур. Это - четвертое столкновение военного корабля США с гражданским судном с начала года. Все четыре столкновения произошли или у берегов Японии, или у Корейского полуострова.

Малаккский пролив считается одним из наиболее загруженных морских маршрутов в мире.

Эсминец перед столкновением потерял управление. McCain серьезно пострадал, у него - несколько пробоин в кормовой части. Электроснабжение и мощность двигателей корабля ограничены в результате столкновения. Тем не менее, эсминец идет своим ходом в порт Сингапура.

Ракетный эсминец McCain оснащен ПРО Aegis, и должен был встать на боевое дежурство в Японии в связи с острым кризисом в Корее. Всего у американцев 10 эсминцев такого типа, и уже два вышли из строя.

Два корабля и самолеты ВМС Малайзии присоединились к поискам пропавших американских моряков.
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