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Убийца Драчева все еще на свободе | Фото: AFP21.08 07:41   MIGnews.com

Убийца Драчева все еще на свободе

Старший помощник руководителя следственного управления СК по Хабаровскому краю Илья Гудков опроверг информацию о том, что задержали подозреваемого в убийстве чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева.

"Подозреваемый в причинении смертельных травм мужчине находится в розыске, правоохранительными органами проводятся масштабные мероприятия, направленные на его задержание", — цитирует Гудкова ТАСС.

Как сообщали ранее СМИ, драка, в ходе которой пауэрлифтер получил смертельные травмы, произошла ранним утром в воскресенье у одного из городских кафе. Спортсмена увезли с места происшествия в больницу, где позднее он скончался от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый в убийстве скрылся сразу после произошедшего. Представитель СК также отметил, что следствие продолжает разбираться в этом уголовном деле. По факту случившегося полиция завела дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).


Кадры драки с камеры видеонаблюдения.
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