21.08 07:41 MIGnews.com

Убийца Драчева все еще на свободе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Старший помощник руководителя следственного управления СК по Хабаровскому краю Илья Гудков опроверг информацию о том, что задержали подозреваемого в убийстве чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева."Подозреваемый в причинении смертельных травм мужчине находится в розыске, правоохранительными органами проводятся масштабные мероприятия, направленные на его задержание", — цитирует Гудкова ТАСС.Как сообщали ранее СМИ, драка, в ходе которой пауэрлифтер получил смертельные травмы, произошла ранним утром в воскресенье у одного из городских кафе. Спортсмена увезли с места происшествия в больницу, где позднее он скончался от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый в убийстве скрылся сразу после произошедшего. Представитель СК также отметил, что следствие продолжает разбираться в этом уголовном деле. По факту случившегося полиция завела дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).Кадры драки с камеры видеонаблюдения.