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В результате кораблекрушения 10 матросов пропали без вести 21.08 07:54   MIGnews.com

В результате кораблекрушения 10 матросов пропали без вести

10 американских матросов считаются пропавшими без вести и пятеро травмированы в результате столкновения американского эсминца John S. McCain с либерийским танкером, сообщает телеканал Россия 24 со ссылкой на командование Седьмого флота США.



Корабль получил повреждения в результате столкновения с танкером Alnic MC под либерийским флагом к востоку от побережья Сингапура, куда заходил американский корабль.

Сообщается, что эсминец сейчас своим ходом следует в порт. Командование проинформировало, что в случае необходимости, для оказания помощи поврежденному кораблю, в районе его следования находятся военный корабль ВМС Сингапура, буксиры, ситуация контролируется с воздуха вертолетами, а также американскими военными самолетами MV-22 Ospreys и SH-60S Sea Hawks.
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