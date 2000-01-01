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Харедим ранили пять полицейских в Иерусалиме | Фото: Thinkstock21.08 08:23   MIGnews.com

Харедим ранили пять полицейских в Иерусалиме

Харедим устроили мятеж на Кикар Шабат в Иерусалиме, и атаковали полицейских, забросав их бутылками и камнями.

В районе Кикар Шабат и Шомрей Эмуним на короткое время были построены баррикады, харедим жгли мусорные баки. Полиция не допустила их попытки прорваться к въезду в город и заблокировать шоссе №1.

В результате столкновений пять полицейских получили легкие ранения.

Толпы харедим были разогнаны. Один несовершеннолетний арестован за нарушение общественного порядка.
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