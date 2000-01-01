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Трамп выступит с обращением к военнослужащим США и народу 21.08 08:31   MIGnews.com

Трамп выступит с обращением к военнослужащим США и народу

В понедельник вечером президент США Дональд Трамп выступит с обращением к военнослужащим и народу. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент Трамп обратится к военнослужащим и народу США в понедельник в 21.00 (04.00 по московскому времени вторника)", — говорится в заявлении.

Отмечается, что американский глава сделает объявление по "вовлеченности Соединенных Штатов в ситуацию в Афганистане и Южной Азии".

Ранее сообщалось, что члены радикального движения "Талибан" (террористическая группировка запрещена в РФ) обратились к американскому президенту Дональду Трампу в открытом письме с призывом вывести войска из Афганистана.
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