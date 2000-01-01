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Россияне не смогут наблюдать Великое американское затмение 22.08 00:12   MIGnews.com

Россияне не смогут наблюдать Великое американское затмение

Большинство россиян не смогут наблюдать за солнечным затмением, которое случится в понедельник. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Резюмируется, что астрономическое явление будет доступно жителям Чукотки и Камчатки. А наилучшие условия сложатся на рассвете 22 августа в Камчатской области на мысе Олюторский. Там солнце поднимется над горизонтом, почти наполовину закрытое Луной.

Отмечается, что так как тень Луны пройдет с запада на восток по территории Соединенных Штатов Америки, потому его назвали "Великим американским затмением".

Добавим, что затмение начнется в 19:47 по московскому времени в Тихом океане к северу от Гавайских островов, а закончится около 23:00 по московскому времени в Атлантическом океане.
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