21.08 09:01 MIGnews.com

Появились снимки террористов совершивших нападения в Испании

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Опубликованы первые фотографии террористов ИГ (террористическая группировка запрещена в РФ) с автомобилями, которые использовали для атак в Испании, передает агентство Colpisa.Сообщается, что скриншоты были сделаны с записи с камер наблюдения на подъезде к городу Камбрильс, датируемой 10 августа.На одной из фотографий виден мужчина в салоне автомобиля Fiat с номерами 7086 JWD, с помощью которого позже был совершен наезд на людей на улице Рамбла в Барселоне.На втором снимке находится молодой человек рядом с Audi A3, использованным для совершения теракта в Камбрильсе.Как сообщалось ранее правоохранительными органами Каталонии, в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них были арестованы, пятерых ликвидировали после теракта в Камбрильсе. Еще двое могли погибнуть во время взрыва в доме в Альканаре, а один находится в бегах.Исполнителем теракта в Барселоне, скорее всего, является 22-летний марокканец Юнес Абуякуб.Организатором терактов, по предварительным данным, является имам города Риполь Абдельбаки эс-Сати, который тоже мог погибнуть при взрыве в Альканаре.Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ). По официальным данным, погибли 14 человек, пострадали 130.