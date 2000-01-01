21.08 09:34 MIGnews.com

Дипломаты США и Канады пострадали от "акустических атак"

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Число американских дипломатов, пострадавших в результате воздействия акустических приборов на Кубе, оказалось больше, чем считалось ранее. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN.По данным источников телеканала, более 10 дипломатам США, работающих в Гаване, и членам их семей пришлось лечиться из-за симптомов, вызванных акустическим воздействием неопределенного характера, которому они подвергались с ноября прошлого года.Ранее сообщалось, что не менее двух работников американского посольства на Кубе были вынуждены вернуться в США для лечения. Не исключалось, что они могут потерять слух.По данным CNN, после этого еще несколько сотрудников диппредставительства решили покинуть островное государство.Кроме того, как отмечают источники телеканала, в июне этого года пять канадских дипломатов и членов их семей в Гаване также сообщили, что испытывают симптомы, схожие с теми, которые наблюдались у американцев.В Госдепартаменте сообщили, что вашингтонская администрация не знает, от чего могли пострадать дипломаты, отметив, что на этот счет проводится расследование. МИД Кубы категорически отверг причастность Гаваны к инцидентам с работниками американского посольства.США и Куба нормализовали свои отношения летом 2015 года. По мнению предыдущей вашингтонской администрации, которую возглавлял президент-демократ Барак Обама, политика изоляции острова не сработала.