Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Более 10 дипломатов США подвергались акустическим атакам 21.08 09:34   MIGnews.com

Дипломаты США и Канады пострадали от "акустических атак"

Число американских дипломатов, пострадавших в результате воздействия акустических приборов на Кубе, оказалось больше, чем считалось ранее. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN.

По данным источников телеканала, более 10 дипломатам США, работающих в Гаване, и членам их семей пришлось лечиться из-за симптомов, вызванных акустическим воздействием неопределенного характера, которому они подвергались с ноября прошлого года.

Ранее сообщалось, что не менее двух работников американского посольства на Кубе были вынуждены вернуться в США для лечения. Не исключалось, что они могут потерять слух.

По данным CNN, после этого еще несколько сотрудников диппредставительства решили покинуть островное государство.

Кроме того, как отмечают источники телеканала, в июне этого года пять канадских дипломатов и членов их семей в Гаване также сообщили, что испытывают симптомы, схожие с теми, которые наблюдались у американцев.

В Госдепартаменте сообщили, что вашингтонская администрация не знает, от чего могли пострадать дипломаты, отметив, что на этот счет проводится расследование. МИД Кубы категорически отверг причастность Гаваны к инцидентам с работниками американского посольства.

США и Куба нормализовали свои отношения летом 2015 года. По мнению предыдущей вашингтонской администрации, которую возглавлял президент-демократ Барак Обама, политика изоляции острова не сработала.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:43
Лондонскую часовую башню "Биг-Бен" ожидает реставрация
10:28
Так выглядит эсминец McCain после столкновения с танкером  
10:22
Асад: для нас главное - палестинское дело
10:16
На следующих выборах Медведев может стать приемником Путина
10:11
Страх перед Россией: Швеция наращивает военные расходы
10:05
Дети из Газы впервые посетили аль-Аксу
09:32
Илон Маск и 116 ученых призвали ООН запретить роботов-убийц
09:12
Каталонцев просят не считать террористами всех мусульман
08:50
Shell может купить израильские газовые месторождения
08:31
Трамп выступит с обращением к военнослужащим США и народу
08:23
Харедим ранили пять полицейских в Иерусалиме
07:54
В результате кораблекрушения 10 матросов пропали без вести
07:41
Убийца Драчева все еще на свободе
07:31
Три ливанских солдата убиты на границе
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus