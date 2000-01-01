21.09 11:02 MIGnews.com

В Германии судят неонациста сторонника ИГ

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В Нижней Саксонии начался суд над неонацистом, который стал сторонником "Исламского государства" и планировал нападение на немецкую полицию и военных.Прокуратура Нижней Саксонии обвиняет Сашу Л. в планировании нападения на полицию и солдат. Еще трое фигурантов дела, афганского, турецкого и немецкого происхождения, обвиняются в помощи 26-летнему немцу.Саша Л. был задержан в феврале после того, как полиция провела рейд в его квартире в Нортхайм, Нижняя Саксония, где они нашли материалы для изготовления самодельного взрывного устройства.Некоторые материалы для приготовления бомбы, были куплены через интернет и перехвачены полицией.Согласно обвинительному заключению, перед тем как присягнуть на верность террористической группе "Исламское государство" в видеороликах, Саша Л. проявлял активность на неонацистской сцене в Берлине.