Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В Германии судят неонациста сторонника ИГ | Фото: AFP21.09 11:02   MIGnews.com

В Германии судят неонациста сторонника ИГ

В Нижней Саксонии начался суд над неонацистом, который стал сторонником "Исламского государства" и планировал нападение на немецкую полицию и военных.

Прокуратура Нижней Саксонии обвиняет Сашу Л. в планировании нападения на полицию и солдат. Еще трое фигурантов дела, афганского, турецкого и немецкого происхождения, обвиняются в помощи 26-летнему немцу.

Саша Л. был задержан в феврале после того, как полиция провела рейд в его квартире в Нортхайм, Нижняя Саксония, где они нашли материалы для изготовления самодельного взрывного устройства.

Некоторые материалы для приготовления бомбы, были куплены через интернет и перехвачены полицией.

Согласно обвинительному заключению, перед тем как присягнуть на верность террористической группе "Исламское государство" в видеороликах, Саша Л. проявлял активность на неонацистской сцене в Берлине.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:54
Пуэрто-Рико: община отменила службу в честь Рош Ха-Шана
16:22
Ирак: от боевиков ISIS освобождено 9 деревень у Эль-Хавиджи
15:39
Facebook отключил функцию размещения рекламы для антисемитов
12:35
Пять стран будут совместно расследовать крушения MH17
11:34
Жители Каталонии вышли на "кастрюльное шествие"
11:19
Перебежчица из КНДР поведала о пяти извращениях Ким Чен Ына
11:05
Трамп возобновит военную помощь Египту
10:33
Трамп упомянул несуществующую страну на Генассамблее ООН
10:07
Сарит Хадад родила первенца в Рош Ха-Шана
09:48
Ученые посчитали, когда произойдет шестая волна вымирания
09:38
Рухани: безопасность Израиля не может быть гарантирована
09:34
Убийство Сары Халими признано антисемитским преступлением
08:30
В Госдуме предложили раздавать россиянам нефтяные денеги
08:23
Макрон: отказ от иранской ядерной сделки - ошибка
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus