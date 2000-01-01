21.09 12:35 MIGnews.com

Пять стран будут совместно расследовать крушения MH17

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Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина подписали межправительственный меморандум о совместном расследовании падения Boeing 777 компании Malasia Airlines (JIT), разбившегося в июле 2014 года под Донецком. Об этом говорится на сайте правительства Нидерландов.Этим документом участники группы "подтвердили свою политическую поддержку и намерение сотрудничать в связи с расследованием в отношении подозреваемых в крушении MH17 в Нидерландах"."Подписав это соглашение, они взяли на себя обязательства по долгосрочной приверженности расследованию и судебному разбирательству в отношении обвиняемых по этому делу", — говорится на сайте правительства страны.Министр иностранных дел Голландии Берт Кундерс отметил, что страны-сотрудники, "полны решимости привлечь виновных к ответственности".Ранее говорилось, что судить подозреваемых по этому делу будут в Нидерландах. Кундерс отметил, что разбирательство будет вестись по голландскому законодательству, но с учетом международной поддержки.17 июля 2014 года самолет рейса МН17 компании Malaysia Airlines, летевший из Нидерландов в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области. По версии международной экспертно-журналистской группы Bellingcat, самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", который, как предполагается, на территорию Украины доставили из России.