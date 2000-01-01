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Youtube/ скриншот с видео21.09 16:22   MIGnews.com

Ирак: от боевиков ISIS освобождено 9 деревень у Эль-Хавиджи

Девять деревень вблизи иракского города Эль-Хавиджи были освобождены военизированной федеральной полицией от боевиков террористической организации "Исламское Государство" (ISIS).

Об этом сообщил начальник федеральной полиции Шакер Джаудат в четверг, 21 сентября.

Он добавил, что в ходе первого этапа наступления в районе населенного пункта Шергат к западу от Эль-Хавиджи были ликвидированы 45 боевиков и уничтожено семь заминированных автомобилей.

Ранее премьер – министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению Эль-Хавиджи. Город является основным штабом террористов после взятия Мосула в июле.
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