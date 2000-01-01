21.09 16:54 MIGnews.com

Пуэрто-Рико: община отменила службу в честь Рош Ха-Шана

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Три синагоги Пуэрто-Рико закрылись в канун Рош Ха-Шана из-за обрушившегося на остров урагана "Мария".Синагоги, находившиеся в столице Сан-Хусан, отменили службу в среду вечером, 20 сентября и настоятельно призвали членов общины оставаться дома, согласно информации издания The Times of Israel.Лидеры Еврейской общины, которая состоит из 2000 человек, заявили, что у них не было другого выбора, как отменить службу в честь еврейского Нового года и закрыть синагоги.Мощный ураган "Мария" обрушился на остров в Карибском море в среду утром, 20 сентября. Шторм привел к полному отключению электричества на острове, сообщают СМИ.Национальный центр США по слежению за ураганами сообщает, что в некоторых частях территории острова наблюдаются катастрофические затопления.Власти Пуэрто-Рико ввели комендантский час с 18:00, который должен продлиться до утра субботы.