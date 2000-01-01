21.09 17:59 MIGnews.com

Британские истребители опоздали на перехват самолетов РФ

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Самолеты британских королевских ВВС "Тайфун" были подняты по тревоге на перехват самолетов ВКС России над Северным морем.Об этом сообщает издание The Daily Mail в четверг, 21 сентября.По словам военных, истребители взлетели с авиабазы Лоссимут (Шотландия) после того, как радары засекли цели в непосредственной близости от воздушного пространства Великобритании.Однако впоследствии российские летчики изменили траекторию движению и перехват не состоялся.После этого самолет Voyager был поднят с базы в Оксфордшире для дозаправки истребителей, которые охраняли английское воздушное пространство над Северным морем.