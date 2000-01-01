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Британские истребители опоздали на перехват самолетов РФ | Фото: Thinkstock21.09 17:59   MIGnews.com

Британские истребители опоздали на перехват самолетов РФ

Самолеты британских королевских ВВС "Тайфун" были подняты по тревоге на перехват самолетов ВКС России над Северным морем.

Об этом сообщает издание The Daily Mail в четверг, 21 сентября.

По словам военных, истребители взлетели с авиабазы Лоссимут (Шотландия) после того, как радары засекли цели в непосредственной близости от воздушного пространства Великобритании.

Однако впоследствии российские летчики изменили траекторию движению и перехват не состоялся.

После этого самолет Voyager был поднят с базы в Оксфордшире для дозаправки истребителей, которые охраняли английское воздушное пространство над Северным морем.
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