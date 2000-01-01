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Youtube/ скриншот с видео21.09 18:43   MIGnews.com

Убийца и расист потребовал избавить его от адвоката-еврея

Гражданин США Дилан Руф, приговорённый к смертной казни за убийство 9 темнокожих в Чарльстоне, потребовал отвода своих адвокатов, один из которых является евреем, а другой индийцем.

О том что он хочет уволить своих адвокатов, Дилан Руф заявил в ходе слушаний в апелляционном суде.

"Из-за политических взглядов, которые, возможно, являются религиозными, я не могу доверять двум адвокатам - моим политическим и биологическим врагам", – цитирует Associated Press слова подсудимого.

Их этническое происхождение, по словам Руфа, является препятствием для эффективного общения.

Однако суд отказал в просьбе 23-летнего ответчика, поданной в понедельник. Окружной суд предоставил письменный отказ на одной станице, состоявший всего из 11 слов, сообщает The Time of Israel.

Напомним, 17 июня 2015 года, Дилан Руф совершил вооруженное нападение на прихожан африканской методистской эпископальной церкви Эмануэль в Чарльстоне. Жертвами атаки стали 9 человек.

Руф был признан виновным по всем 33 пунктам обвинительного заключения, включающим преступления на почве ненависти.
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