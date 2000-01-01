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Youtube/ скриншот с видео21.09 21:40   MIGnews.com

Сирийские войска контролируют 85% территории Дейр эз-Зора

Более 85% территории Дейр эз-Зора находится под контролем сирийских правительственных войск, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение последних суток сирийские правительственные войска продолжали наступательные действия по уничтожению последнего плацдарма "Исламского Государства" в районе города Дейр эз-Зора. За прошедшую ночь штурмовые отряды генерала Сухела очистили от террористов около 16 кв. км и два населённых пункта на западном берегу Евфрата", — говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение агентству RT.

Генерал-майор отметил, что под полным контролем сирийских войск находится уже более 85% территории и в течение ближайшей недели город будет освобождён полностью.

Он добавил, что российские средства контроля зафиксировали переброску боевиков Сирийских демократических сил из провинции Ракка в северные районы провинции Дейр эз-Зор.
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