21.09 21:40 MIGnews.com

Сирийские войска контролируют 85% территории Дейр эз-Зора

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Более 85% территории Дейр эз-Зора находится под контролем сирийских правительственных войск, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение последних суток сирийские правительственные войска продолжали наступательные действия по уничтожению последнего плацдарма "Исламского Государства" в районе города Дейр эз-Зора. За прошедшую ночь штурмовые отряды генерала Сухела очистили от террористов около 16 кв. км и два населённых пункта на западном берегу Евфрата", — говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение агентству RT.Генерал-майор отметил, что под полным контролем сирийских войск находится уже более 85% территории и в течение ближайшей недели город будет освобождён полностью.Он добавил, что российские средства контроля зафиксировали переброску боевиков Сирийских демократических сил из провинции Ракка в северные районы провинции Дейр эз-Зор.