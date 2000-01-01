21.10 13:50 MIGnews.com

Афганистан: жертвами двойного теракта стали 72 человека

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По меньшей мере, 72 человека, включая детей, стали жертвами двойного теракта в Афганистане. В пятницу, 20 октября, террористы-смертники подорвали себя в двух мечетях.Один из террористов совершил нападение на мечеть Имама Замана в западном районе афганской столицы. В результате погибло не менее 39 человек.Об этом сообщил пресс-секретарь министерства внутренних дел Афганистана в субботу, 21 октября.Второе нападение произошло в провинции Гур, жертвами которого стали 33 человека.Ответственность за двойной теракт в Кабуле взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство" (ISIS).