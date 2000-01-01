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Афганистан: жертвами двойного теракта стали 72 человека | Фото: Thinkstock21.10 13:50   MIGnews.com

Афганистан: жертвами двойного теракта стали 72 человека

По меньшей мере, 72 человека, включая детей, стали жертвами двойного теракта в Афганистане. В пятницу, 20 октября, террористы-смертники подорвали себя в двух мечетях.

Один из террористов совершил нападение на мечеть Имама Замана в западном районе афганской столицы. В результате погибло не менее 39 человек.

Об этом сообщил пресс-секретарь министерства внутренних дел Афганистана в субботу, 21 октября.

Второе нападение произошло в провинции Гур, жертвами которого стали 33 человека.

Ответственность за двойной теракт в Кабуле взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство" (ISIS).
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