21.10 14:27 MIGnews.com
Мюнхен: неизвестный с ножом напал на прохожих
В Германии неизвестный вооруженный ножом напал на прохожих в субботу, 21 октября. Инцидент произошел на площади Розенхаймерплац в Мюнхене, неподалеку от исторического центра.
Об этом сообщила местная полиция в своем микроблоге Twitter.
В результате нападения были ранены несколько человек. Их состояние пока неизвестно.
По предварительным данным, мужчина на велосипеде ранил 4 человека.
Мотивы преступника неизвестны.
Позже правоохранители задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на людей.
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