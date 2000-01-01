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21.10 14:27   MIGnews.com

Мюнхен: неизвестный с ножом напал на прохожих

В Германии неизвестный вооруженный ножом напал на прохожих в субботу, 21 октября. Инцидент произошел на площади Розенхаймерплац в Мюнхене, неподалеку от исторического центра.

Об этом сообщила местная полиция в своем микроблоге Twitter.

В результате нападения были ранены несколько человек. Их состояние пока неизвестно.

По предварительным данным, мужчина на велосипеде ранил 4 человека.

Мотивы преступника неизвестны.

Позже правоохранители задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на людей.
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