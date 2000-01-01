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На авиакомпанию подали в суд за `игристое вино` | Фото: Thinkstock21.10 14:58   MIGnews.com

На авиакомпанию подали в суд за "игристое вино"

Пассажир самолета Sunwing Airlines подал в суд на авиакомпанию за то, что ему принесли игристое вино вместо шампанского.

Гражданин Канады Дениэль Макдуфф рассказал, что в рекламе рейса на Кубу было указано, что все пассажиры получат бесплатный бокал шампанского. Однако в реальности им предложили игристое вино.

По мнению истца, авиакомпания применила нечестный маркетинговый ход и намеренно ввела клиентов в заблуждение.

Представители Sunwing Airlines претензии Макдуффа назвали несерьезными. Тем не менее, после скандала компания поменяла объявление на своем сайте, указав, что пассажирам полагается именно игристое вино.

Согласно международному законодательству, шампанским может называться только игристое вино, произведенное в регионе Шампань на северо-востоке Франции, передает РИА Новости.
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