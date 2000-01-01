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Лидер харедим атаковал ортодоксов-дезертиров 21.10 15:59   MIGnews.com

Лидер харедим атаковал ортодоксов-дезертиров

Один из религиозных лидеров ультраортодоксальной общины Израиля раввин Хаим Каневский назвал "пустым и безрассудным стадом без пастыря" членов радикального течения "Пелег Иерушалми", которые, протестуя против призыва религиозных в армию, блокировали на этой неделе движение в столице.

Стоит отметить, что Каневский считается одним из величайших раввинов своего поколения и вторым по важности раввином в литовском иудаизме во главе с раввином Аароном Иехудой Лейбом Штейнманом.

В письме к ортодоксальной газете "Ятед Нееман" раввин раскритиковал своего соперника – лидера евреев-радикалов раввина Шмуэля Ауэрбаха – и его последователей, что стало достаточно необычным явлением, так как течение "Пелег Иерушалми" обычно рассматривается ортодоксальной общиной, как группа отщепенцев и на их действиях обычно игнорируются.

Очевидно, терпение у рава лопнуло после того, как протестующие ворвались в синагогу Ор Исраэля и сорвали урок Торы.

"Это отвратительно, что из-за недавнего нарушения святости Торы, которую какие-то пустые и безрассудные (люди – ред.) своими действиями сравняли с самыми глубинами ада. Горе нам, что это произошло", - пишет Каневский, называя членов "Пелег Иерушалми" подстрекателями и "общественными дезертирами".
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