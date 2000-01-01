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Попытка зарезать прохожих в Мюнхене – не теракт | Фото: Hsing Wei/Flickr21.10 16:58   MIGnews.com

Попытка зарезать прохожих в Мюнхене – не теракт

Полиция Баварии отрицает, что вооруженное нападение, произошедшее 21 октября неподалеку от исторического центра Мюнхена, может иметь политический или религиозный мотив.

Напомним, что ранее на своей странице в Twitter полицейские сообщили о том, что передвигавшийся на велосипеде мужчина с ножом напал на прохожих на площади Розенхаймерплац. Позже злоумышленника задержали.

"На данный момент для этого нет никаких оснований. Мы исходим из того, что у нападавшего психическое расстройство", — заявил представитель правоохранительных органов, отвечая на вопрос журналистов о религиозном или политическом мотиве действий нападавшего.

В результате случившегося пострадали четыре человека, включая иностранцев – граждан Италии и Румынии, а также одного ребенка.
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