Попытка зарезать прохожих в Мюнхене – не теракт

Полиция Баварии отрицает, что вооруженное нападение, произошедшее 21 октября неподалеку от исторического центра Мюнхена, может иметь политический или религиозный мотив.
Напомним, что ранее на своей странице в Twitter полицейские сообщили о том, что передвигавшийся на велосипеде мужчина с ножом напал на прохожих на площади Розенхаймерплац. Позже злоумышленника задержали.
"На данный момент для этого нет никаких оснований. Мы исходим из того, что у нападавшего психическое расстройство", — заявил представитель правоохранительных органов, отвечая на вопрос журналистов о религиозном или политическом мотиве действий нападавшего.
В результате случившегося пострадали четыре человека, включая иностранцев – граждан Италии и Румынии, а также одного ребенка.