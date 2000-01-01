22.10 06:34 MIGnews.com

В Малави арестованы 140 "охотников на вампиров"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Африканскую страну Малави охватила паника – местные граждане уверены, что государство терроризируют вампиры, но просто так сдаваться злобным созданиям они не стали и начали охоту на существ самостоятельно, перекрывая дороги и выстраивая блокпосты.Жители одного из беднейших государств мира сбились в банды линчевателей и обрушили свой гнев на людей, которых они заподозрили в вампиризме. Жертвами охоты стали не менее 9 человек.Как пишет Reuters, расправы "охотники" учиняли достаточно жестоким образом – 18 октября во втором по величине городе Малави, Блантайре, они сожгли одного "вампира" и закидали камнями другого.В связи с этим полиция уже арестовала уже 140 человек, а миссия ООН вывела свой персонал охваченных охотой на "кровопийц" районов, объявив их небезопасными для посещения.