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22.10 06:34   MIGnews.com

В Малави арестованы 140 "охотников на вампиров"

Африканскую страну Малави охватила паника – местные граждане уверены, что государство терроризируют вампиры, но просто так сдаваться злобным созданиям они не стали и начали охоту на существ самостоятельно, перекрывая дороги и выстраивая блокпосты.

Жители одного из беднейших государств мира сбились в банды линчевателей и обрушили свой гнев на людей, которых они заподозрили в вампиризме. Жертвами охоты стали не менее 9 человек.

Как пишет Reuters, расправы "охотники" учиняли достаточно жестоким образом – 18 октября во втором по величине городе Малави, Блантайре, они сожгли одного "вампира" и закидали камнями другого.

В связи с этим полиция уже арестовала уже 140 человек, а миссия ООН вывела свой персонал охваченных охотой на "кровопийц" районов, объявив их небезопасными для посещения.
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