22.01 12:07 MIGnews.com

В шведском городе Мальме прогремел взрыв

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Вечером в воскресенье, 21 января, в микрорайоне Розенгорд в Мальме на юге Швеции прогремел взрыв.Об этом в понедельник, 22 января сообщает Aftonbladet со ссылкой на заявление полиции города для прессы.Место происшествия было оцеплено полицией, передает издание.В настоящее время данных о пострадавших нет. Фасад расположенного рядом офисного здания получил повреждения.Пострадали также припаркованные рядом с участком автомобили. В пресс-службе полиции убеждены, что целью атаки был именно полицейский участок.Издание передает, что по подозрению в причастности к этому инциденту были задержаны двое подозреваемых в возрасте около 20 лет.По словам правоохранителей, один из нападавших, одетый в куртку темного цвета, бросил в направлении здания предмет, похожий на гранату.Причины взрыва на данный момент неизвестны.Отметим, что детонация произошла на той же улице, где находится полицейский участок и который недавно также пострадал от взрыва.Напомним, ранее в Швеции неизвестные в масках забросали синагогу бутылками с зажигательной смесью.