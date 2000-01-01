22.01 12:07 MIGnews.com
В шведском городе Мальме прогремел взрыв
Вечером в воскресенье, 21 января, в микрорайоне Розенгорд в Мальме на юге Швеции прогремел взрыв.
Об этом в понедельник, 22 января сообщает Aftonbladet со ссылкой на заявление полиции города для прессы.
Место происшествия было оцеплено полицией, передает издание.
В настоящее время данных о пострадавших нет. Фасад расположенного рядом офисного здания получил повреждения.
Пострадали также припаркованные рядом с участком автомобили. В пресс-службе полиции убеждены, что целью атаки был именно полицейский участок.
Издание передает, что по подозрению в причастности к этому инциденту были задержаны двое подозреваемых в возрасте около 20 лет.
По словам правоохранителей, один из нападавших, одетый в куртку темного цвета, бросил в направлении здания предмет, похожий на гранату.
Причины взрыва на данный момент неизвестны.
Отметим, что детонация произошла на той же улице, где находится полицейский участок и который недавно также пострадал от взрыва.
Напомним, ранее в Швеции неизвестные в масках забросали синагогу бутылками с зажигательной смесью.
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