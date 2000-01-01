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Самолет Piper вынуждено приземлился в Бен-Гурионе | Фото:22.01 11:47   MIGnews.com

Самолет Piper вынуждено приземлился в Бен-Гурионе

Легкомоторный самолет Piper с шестью пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в Бен-Гурионе.

Об этом в понедельник, 22 января сообщает портал Ynet.

Пострадавших при приземлении не было.

Издание отмечает, что самолет совершал полет из Эйн-Яхав в Тель-Авив, приземлиться он должен был на аэродроме Сде-Дов.

Пилот лайнера объявил о чрезвычайном положении из-за проблемы с выпусканием шасси, уточняет издание.

Самолет сделал несколько кругов над аэропортом "Сде Дов", однако затем вынужден был отправиться в аэропорт имени Бен-Гуриона для совершения аварийной посадки.
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