23.01 00:37 MIGnews.com

Российский астронавт полетал по МКС на пылесосе

Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса ✌😉🚀 // Flight tests of vacuum cleaner aboard the International Space Station pic.twitter.com/qQpoQx5OLL — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) 20 января 2018 г.

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Находящийся на борту МКС российский астронавт Антон Шкаплеров показал преимущества пылесоса в космосе. Соответствующее видео космонавт выложил у тебя в Twitter."Очень часто люди спрашивают, летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А здесь во время субботника подумал, что уже третий полет и пора провести летные испытания пылесоса", - написал Шкаплеров.Ранее в СМИ сообщалось, что японский астронавт Норишиге Канайи за три недели своего пребывания на Международной космической станции (МКС), вырос на 9 см. Однако позднее оказалось, что эта информация оказалась ложной, и на самом то деле, японец вырос всего на два сантиметра, что является нормой. Он уже извинился за фейковую информацию о своем росте.