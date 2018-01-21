22.01 12:08 MIGnews.com

Кошмар в туалете дискотеки: 16-летняя изнасилована в Герцлии

סיוט בתא השירותים: החשד - נערה בת 16 סוממה ונאנסה במועדון. @doronhe עם הפרטים >> https://t.co/1n8vMXhzsV pic.twitter.com/VAdqyzEzxJ — חדשות עשר (@news10) January 21, 2018

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В минувшие выходные 16-летняя девушка подала заявление в полицию о том, что была изнасилована в туалете ночного клуба Drink Point в Герцлии.Предполагается, что нападавший подсыпал девушке “наркотик изнасилований” в алкогольный напиток. Находясь на танцполу, она почувствовала себя плохо, пошла в туалет. там ее поджидал неизвестный , который ее изнасиловал - при том, что она не могла оказать сопротивления.Полиция разыскивает подозреваемого.Полиция также закрыла ночной клуб, заявив, что продолжение его работы “создает опасность для общества”.