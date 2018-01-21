Кошмар в туалете дискотеки: 16-летняя изнасилована в Герцлии
В минувшие выходные 16-летняя девушка подала заявление в полицию о том, что была изнасилована в туалете ночного клуба Drink Point в Герцлии.
Предполагается, что нападавший подсыпал девушке “наркотик изнасилований” в алкогольный напиток. Находясь на танцполу, она почувствовала себя плохо, пошла в туалет. там ее поджидал неизвестный , который ее изнасиловал - при том, что она не могла оказать сопротивления.
Полиция разыскивает подозреваемого.
Полиция также закрыла ночной клуб, заявив, что продолжение его работы “создает опасность для общества”.