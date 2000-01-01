22.01 15:45 MIGnews.com

Беэр-Шева: насильник убил соседку и скормил ее амстаффу

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Окружной суд Беэр-Шевы приговорил 37-летнего Авраама Йелма к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 60-летней Мел Оз.Двое познакомились благодаря их любви к собакам. Йелма пришел домой к Оз, и атаковал ее. Он жестоко изнасиловал ее а затем придушил и забил насмерть. После этого Йелма позволил своему амстаффу погрызть тело убитой.Йелма принес в квартиру Оз электропилу и попытался расчленить тело - но не справился с этой задачей. После этого он позвонил своим сестрам, сказал, что у него в квартире - труп женщины и попросил их помочь ему избавиться от тела. Сестры вместо этого вызвали полицию.На следствии Йелма утверждал, что Оз потеряла сознание после того, как они позанимались сексом, и что он не помнит никаких