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Филиппины депортируют ученого ХАМАСа 22.01 16:55   MIGnews.com

Филиппины депортируют ученого ХАМАСа

Власти Филиппин заявили, что депортируют ученого, который помогает ХАМАСу разрабатывать оружие, которое террористы используют для совершения атак против Израиля.

Речь идет о гражданине Ирака Таджа Мохаммад аль-Джабори, который был арестован полицией в воскресенье, 21 января.

В полиции заявили, что позже подозреваемый признал свою причастность к деятельности ХАМАСа. Однако для его задержания было достаточно проблем с визой, которая оказалась просроченной.

"Он нелегальный иностранец, срок его визы истек, и он должен быть депортирован в свою страну", - цитирует Times of Israel заявление начальника полиции.
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