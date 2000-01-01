22.01 16:55 MIGnews.com
Филиппины депортируют ученого ХАМАСа
Власти Филиппин заявили, что депортируют ученого, который помогает ХАМАСу разрабатывать оружие, которое террористы используют для совершения атак против Израиля.
Речь идет о гражданине Ирака Таджа Мохаммад аль-Джабори, который был арестован полицией в воскресенье, 21 января.
В полиции заявили, что позже подозреваемый признал свою причастность к деятельности ХАМАСа. Однако для его задержания было достаточно проблем с визой, которая оказалась просроченной.
"Он нелегальный иностранец, срок его визы истек, и он должен быть депортирован в свою страну", - цитирует Times of Israel заявление начальника полиции.
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