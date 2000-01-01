22.01 18:40 MIGnews.com

Беженец сбежал в Швецию после изнасилования ребенка

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В Германии полиция арестовала беженца из Афганистана по подозрению в изнасиловании 4-летнего ребенка – дочери своей приемной семьи. Об этом сообщает Daily Mail в понедельник, 22 января.Отмечается, что некий Ахмед М. (12 лет) прибыл в Германию в 2016 году в статусе беженца. Подростка приняла католическая семья, проживающая в Берлине.По данным издания вопиющий инцидент произошел в июле прошлого года. Так, беженец остался один дома вместе с 4-летней девочкой.На следующий день, ребенок рассказал своей маме о том, что они с Ахмедом играли в медсестру и врача.Родители немедленно отвезли девочку в больницу для медицинского обследования. В результате обследования "были обнаружены следы насилия".По словам пострадавшей это был не первый случай.Кроме того, беженцу удалось сбежать в Швецию, где теперь он живет под чужим именем.