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Итальянец открыл стрельбу по людям с балкона своего дома | Фото: Thinkstock22.01 21:40   MIGnews.com

Итальянец открыл стрельбу по людям с балкона своего дома

Итальянец открыл стрельбу с балкона своего дома в городе Беллона (провинция Казерта) в южной области Кампания, посеяв панику среди местных жителей.

Вооруженный ружьем мужчина забаррикадировался в своей квартире. Он кричал, что убил свою жену, после чего открыл огонь по собравшейся толпе. Его 14-летней дочери удалось сбежать. По ее словам, тело ее матери осталось в жилище.

В результате стрельбы четыре человека получили ранения, в их числе один из карабинеров, приехавших по вызову на место происшествия, сообщает РИА Новости.

"Никто из них не получил тяжелых ранений. Сейчас с мужчиной идут переговоры, чтобы избежать дальнейшей стрельбы", — заявил собеседник агентства.
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