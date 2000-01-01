23.01 03:31 MIGnews.com
Видео: массовая драка турок и курдов в аэропорту
В аэропорту Ганновера (Германия) произошла массовая драка с участием 180 человек. Об этом сообщает издание Mirror.
Инцидент был запечатлен на камеру и опубликован в сети.
По предварительным данным, причиной драки стала акция протеста курдов в терминале В против турецкой военной операции в Сирии.
Турецкие пассажиры напали на протестующих. Работники аэропорта разняли турок и курдов.
Серьезно в результате происшествия никто не пострадал, отмечает издание.
Против 20 человек были применены газовые баллончики. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
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