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23.01 03:31   MIGnews.com

Видео: массовая драка турок и курдов в аэропорту

В аэропорту Ганновера (Германия) произошла массовая драка с участием 180 человек. Об этом сообщает издание Mirror.

Инцидент был запечатлен на камеру и опубликован в сети.

По предварительным данным, причиной драки стала акция протеста курдов в терминале В против турецкой военной операции в Сирии.



Турецкие пассажиры напали на протестующих. Работники аэропорта разняли турок и курдов.

Серьезно в результате происшествия никто не пострадал, отмечает издание.

Против 20 человек были применены газовые баллончики. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
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