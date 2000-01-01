Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Таиланд: задержаны два израильтянина, убивших мафиози | Фото:22.01 07:44   MIGnews.com

Таиланд: задержаны два израильтянина, убивших мафиози

Члены организованной преступной группировки из Нетании, которая действуют под руководством Баруха Букеля, совершили покушение на 25-летнего криминального авторитета из Кфар-Йона Маора Малуля.

Об этом в понедельник, 22 января сообщает The Times of Israel.

Убийство было совершено на острове Ко Самуи в Тайланде. Израильтян, ехавший с женой на мотороллере, столкнулся с автомобилем и упал, из машины вышел водитель и нанес ему несколько ножевых ранений, передает издание.

В пресс-службе полиции отмечают, киллеры, направленные Букелем для совершения заказного убийства, совершили намеренный наезд на джипе на моторолер.

Пострадавший был госпитализирован в больницу "Бангкок", где скончался от полученных ран. Его жена находится в больнице с легкими травмами.

Тайские силы безопасности организовали погоню за подозреваемыми, которые успели уехать с курортного острова на моторной лодке.

Преступники добрались до ближайшего города Сурат, откуда тут же вылетели в Бангкок на самолете авиакомпании Thai Airlines.

Правоохранителям удалось определить имена подозреваемых до приземления рейса в столице Таиланда. Они были задержаны в международном аэропорту города.

Одним из задержанных оказался родной брат главы мафиозного сообщества Эяль Букель. Вместе с ним был арестован Долев Заурец, неоднократно совершавший насильственные преступления на территории страны.

Согласно данным издания, за несколько месяцев до этого в Кфар-Йона был убит родной брат Маора Малуля Ави. Спустя несколько дней после убийства неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство, заложенное в машине Эяля Букеля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:02
Кахлон отменил пошлины на текстиль, электронику и игрушки
12:41
Палестинцы недовольны визитом вице-президента США
12:08
Кошмар в туалете дискотеки: 16-летняя изнасилована в Герцлии  
12:07
В шведском городе Мальме прогремел взрыв
11:47
Самолет Piper вынуждено приземлился в Бен-Гурионе
10:39
Видео: так убили израильского мафиози в Таиланде  
10:17
Словения готовится признать Палестину
09:29
В 10 утра перекроют центр Иерусалима
09:11
В Таиланде прогремел взрыв на рынке, есть погибшие
08:37
В Колумбии автобус сорвался в пропасть, 13 человек погибли
08:22
Израиль: левые активистки будут выходить замуж за африканцев
08:08
Нетаниягу ответил на призывы прекратить депортацию нелегалов
08:05
Контрабандист наркотиков убит в перестрелке с МАГАВом
07:31
Россия: Америка виновата во вторжении Турции в Сирию
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus