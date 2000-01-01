22.01 07:44 MIGnews.com

Таиланд: задержаны два израильтянина, убивших мафиози

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Члены организованной преступной группировки из Нетании, которая действуют под руководством Баруха Букеля, совершили покушение на 25-летнего криминального авторитета из Кфар-Йона Маора Малуля.Об этом в понедельник, 22 января сообщает The Times of Israel.Убийство было совершено на острове Ко Самуи в Тайланде. Израильтян, ехавший с женой на мотороллере, столкнулся с автомобилем и упал, из машины вышел водитель и нанес ему несколько ножевых ранений, передает издание.В пресс-службе полиции отмечают, киллеры, направленные Букелем для совершения заказного убийства, совершили намеренный наезд на джипе на моторолер.Пострадавший был госпитализирован в больницу "Бангкок", где скончался от полученных ран. Его жена находится в больнице с легкими травмами.Тайские силы безопасности организовали погоню за подозреваемыми, которые успели уехать с курортного острова на моторной лодке.Преступники добрались до ближайшего города Сурат, откуда тут же вылетели в Бангкок на самолете авиакомпании Thai Airlines.Правоохранителям удалось определить имена подозреваемых до приземления рейса в столице Таиланда. Они были задержаны в международном аэропорту города.Одним из задержанных оказался родной брат главы мафиозного сообщества Эяль Букель. Вместе с ним был арестован Долев Заурец, неоднократно совершавший насильственные преступления на территории страны.Согласно данным издания, за несколько месяцев до этого в Кфар-Йона был убит родной брат Маора Малуля Ави. Спустя несколько дней после убийства неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство, заложенное в машине Эяля Букеля.