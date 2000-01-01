22.01 08:05 MIGnews.com

Контрабандист наркотиков убит в перестрелке с МАГАВом

Поделиться

Все по теме

Комментарии

25-летний бедуин, промышлявший контрабандой наркотиков, был убит в перестрелке с израильским спецназом Мистаравим МАГАВа в Негеве.МАГАВ осуществлял операцию по предотвращению контрабанды наркотиков в районе Кадеш Барнеа. В этот момент была зафиксирована попытка контрабанды наркотиков через египетскую границу..Контрабандисты открыли огонь по израильским офицерам, и началась перестрелка между МАГАвом и контрабандистами, находившимися на египетской стороне границы.В результате перестрелки один из контрабандистов был убит и позднее привезен неизвестными на пикапе и брошен на шоссе №222 близ базы Цеелим.По предварительной информации, речь идет о жителе Бир Хадаж.