22.01 08:05 MIGnews.com
Контрабандист наркотиков убит в перестрелке с МАГАВом
25-летний бедуин, промышлявший контрабандой наркотиков, был убит в перестрелке с израильским спецназом Мистаравим МАГАВа в Негеве.
МАГАВ осуществлял операцию по предотвращению контрабанды наркотиков в районе Кадеш Барнеа. В этот момент была зафиксирована попытка контрабанды наркотиков через египетскую границу..
Контрабандисты открыли огонь по израильским офицерам, и началась перестрелка между МАГАвом и контрабандистами, находившимися на египетской стороне границы.
В результате перестрелки один из контрабандистов был убит и позднее привезен неизвестными на пикапе и брошен на шоссе №222 близ базы Цеелим.
По предварительной информации, речь идет о жителе Бир Хадаж.
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