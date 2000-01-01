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Контрабандист наркотиков убит в перестрелке с МАГАВом 22.01 08:05   MIGnews.com

Контрабандист наркотиков убит в перестрелке с МАГАВом

25-летний бедуин, промышлявший контрабандой наркотиков, был убит в перестрелке с израильским спецназом Мистаравим МАГАВа в Негеве.

МАГАВ осуществлял операцию по предотвращению контрабанды наркотиков в районе Кадеш Барнеа. В этот момент была зафиксирована попытка контрабанды наркотиков через египетскую границу..

Контрабандисты открыли огонь по израильским офицерам, и началась перестрелка между МАГАвом и контрабандистами, находившимися на египетской стороне границы.

В результате перестрелки один из контрабандистов был убит и позднее привезен неизвестными на пикапе и брошен на шоссе №222 близ базы Цеелим.

По предварительной информации, речь идет о жителе Бир Хадаж.
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