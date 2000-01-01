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В Колумбии автобус сорвался в пропасть, 13 человек погибли | Фото:22.01 08:37   MIGnews.com

В Колумбии автобус сорвался в пропасть, 13 человек погибли

Тринадцать человек стали жертвами падения автобуса в ущелье на юго-западе Колумбии.

Об этом в понедельник, 22 января сообщает портал Tiempo.

По данным местных правоохранительных органов, трагедия произошла в департаменте Нариньо на дороге между городами Пасто и Тумако.

По словам начальника местной дорожной полиции майора Фернандо Монтанья, данный участок дороги находится на высоте 66 метров и известен как "Нос Дьявола".

Представитель полиции уточняет, автобус упал в пропасть из-за сошедшего оползня.

Издание отмечает, что в результате ДТП погибли семь мужчин, пять женщин и шестимесячный ребенок.

В данный момент на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

"Я глубоко сожалею о гибели по меньшей мере 13 человек, которые ехали на общественном транспорте по трассе Тумако-Пасто и попали под оползень", — написал в Twitter глава агентства дорожной безопасности Колумбии Алехандро Майя.
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