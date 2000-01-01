22.01 09:11 MIGnews.com

В Таиланде прогремел взрыв на рынке, есть погибшие

At least 3 people killed and 9 injured in a suspected motorcycle bomb blast at a morning market in Tambon Sateng of Muang Yala district, Yala province this morning. #Thailand #DeepSouth pic.twitter.com/1xZB7tTwCJ — ThaiPBS English (@ThaiPBSEnglish) 22 января 2018 г.

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В таиландском городе Ялла (недалеко от границы с Малайзией) на рынке Пимолчай прогремел взрыв, в результате которого три человека погибли, более 20 получили ранения.Об этом в понедельник, 22 января сообщает телеканал Thai PBS со ссылкой на представителя государственной силы безопасности.Согласно данным телеканала, речь идет о теракте. Отмечается, что злоумышленники заложили бомбу в мотоцикле, который припарковали рядом с рынком.Заминированный мотоцикл был припаркован около лотка с готовой пищей, с которого продавались блюда из свинины, передает телеканал.На данный момент никто не взял на себя ответственность за теракт.