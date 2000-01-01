22.01 09:11 MIGnews.com
В Таиланде прогремел взрыв на рынке, есть погибшие
В таиландском городе Ялла (недалеко от границы с Малайзией) на рынке Пимолчай прогремел взрыв, в результате которого три человека погибли, более 20 получили ранения.
Об этом в понедельник, 22 января сообщает телеканал Thai PBS со ссылкой на представителя государственной силы безопасности.
Согласно данным телеканала, речь идет о теракте. Отмечается, что злоумышленники заложили бомбу в мотоцикле, который припарковали рядом с рынком.
Заминированный мотоцикл был припаркован около лотка с готовой пищей, с которого продавались блюда из свинины, передает телеканал.
На данный момент никто не взял на себя ответственность за теракт.
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