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В Таиланде прогремел взрыв на рынке, есть погибшие | Фото:22.01 09:11   MIGnews.com

В Таиланде прогремел взрыв на рынке, есть погибшие

В таиландском городе Ялла (недалеко от границы с Малайзией) на рынке Пимолчай прогремел взрыв, в результате которого три человека погибли, более 20 получили ранения.

Об этом в понедельник, 22 января сообщает телеканал Thai PBS со ссылкой на представителя государственной силы безопасности.

Согласно данным телеканала, речь идет о теракте. Отмечается, что злоумышленники заложили бомбу в мотоцикле, который припарковали рядом с рынком.



Заминированный мотоцикл был припаркован около лотка с готовой пищей, с которого продавались блюда из свинины, передает телеканал.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за теракт.
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